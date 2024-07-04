Москвичей предупредили о возможности появления смерчей в городе

Текущая погода в столице может способствовать появлению смерча, однако точно спрогнозировать это погодное явление невозможно. Об этом aif.ru заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Открою тайну — на сегодняшний день наша наука не имеет возможности прогнозировать заблаговременно, а именно за двое суток, такого рода уникальные, очень редкие погодные процессы, которые связаны со смерчем или торнадо», — заявил эксперт.

Тишковец добавил, что неплохим результатом спрогнозировать смерч или торнадо за несколько десятков минут. Однако у появления торнадо есть природные предпосылки.

По словам эксперта, возникновению такого природного явления может способствовать длительная жара. Тишковец отметил, что такая погода наблюдается в столице уже почти неделю. Для появления торнадо необходимо грозовое облако.

При этом синоптик уточнил, что несмотря на жару и грозы он не видит серьезных причин формирования этого погодного явления.

В прогностическом центре «Метео» до этого сообщали, что в пятницу в Москве в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозами. Кроме того, в период с 18:00 до полуночи ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 25-27 м/с.

Ранее ученые зафиксировали мощнейший шторм в истории наблюдений.