Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Самарский областной суд приговорил жителя Кинельского района Георгия Камлаша к 13 годам заключения по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области, чьи слова передает ТАСС.

«На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении Камлаша Г. С. возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Основанием для уголовного дела стали признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, которая звучит как «Государственная измена».

Приговором Самарского областного суда фигурант признан виновным. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет. Отбывать наказание Камлаш будет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Кроме того, фигуранту предстоит выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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