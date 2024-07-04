Пара сыграла свадьбу на заправке, купив еду в McDonald's

Пара из Англии сыграла свадьбу на придорожной заправке, пишет Mirror. В качестве угощений молодожены выбрали еду из McDonald's.

Стейси и ее муж Грэм сыграли свадьбу с 42 гостями, которых пригласили на торжество. Правда, вместо ресторана жених с невестой выбрали придорожную заправку, а в качестве угощений были предложены бургеры и McDonald's.

Кроме того, для перевозки молодоженов и гостей был арендован винтажный автобус. Стейси вспоминает, что сначала руководство заправки решило, что она их разыгрывает, когда рассказала о своих планах устроить здесь свадебный банкет.

«Очень милая дама по телефону была весьма удивлена ​​нашей просьбой, но в течение дня после того, как я сделала запрос, я получила ответ по электронной почте от генерального директора, в котором говорилось, что они будут рады принять нас», — рассказала американка.

Жених с невестой добавили, что гости оценили место проведения торжества и его организацию. Некоторые из приглашенных теперь уверены, что свадьбы на автозаправочных станциях станут новым трендом.

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