Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) получили государственные награды в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика Захара Прилепина.

Мероприятие прошло в Кремле 3 июля. В пресс-службе Прилепина до этого сообщили, что он получил орден Мужества.

Вован и Лексус стали известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств. Они разыгрывали по телефону бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьера Канады Джастина Трюдо и других политиков.

3 июля бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась на сговор с «Порошенко», чтобы помешать бывшему американскому президенту Дональду Трампу вновь стать главой государства по итогам выборов. Об этом Клинтон сообщила в разговоре с Вованом и Лексусом, которые при общении с ней представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее экс-президент Польши рассказал пранкерам, как нужно восполнять ряды ВСУ.