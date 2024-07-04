Мужчина выпил слишком много соевого соуса и оказался в больнице

В США мужчина выпил слишком много соевого соуса и попал в больницу, пишет LADBible. По словам медиков, пациента начало трясти, а из его рта пошла пена.

Как сообщают СМИ, 19-летний американец выпил почти всю бутылку соевого соуса во время посвящения в студенческое сообщество — такое задание ему дали старшие товарищи. Вскоре после этого у него начались судороги и появилась пена у рта, и мужчину срочно доставили в больницу.

Через два часа студент начал непрерывно скрежетать зубами и в целом ни на что не реагировал. Он даже не мог выполнить простые команды, а его руки были неподвижно прижаты к бокам. Пациенту оказали медицинскую помощь, введя ему противосудорожные препараты, а также попытавшись выкачать «коричневую массу» из желудка.

«Он не отреагировал ни на один из стимулов, которые мы ему давали. Это признак того, что нервная система, по сути, работала не очень хорошо», — рассказал доктор Дэвид Карлберг.

Согласно отчету, уровень натрия в крови студента оказался самым высоким из когда-либо зарегистрированных в США. Это говорило о том, что пациент пережил отравление солью.

Врачи дали пациенту воду, содержащую сахарную декстрозу, чтобы разбавить натрий в его крови и вызвать у него желание помочиться. В итоге через пять часов состояние студента стабилизировалось, а уже через месяц он вернулся в университет.

Существовал риск, что у американца может начаться повреждение мозга или другие неврологические проблемы, но эти опасения не подтвердились.

Ранее в США подросток ослеп и потерял способность говорить, выпив слишком много алкоголя.