Россиянин проткнул ногу штырем насквозь, когда сходил с поезда

Россиянин получил травму ноги, когда сходил с поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на станции Чад. 19-летний молодой человек выходил в Пермском крае из поезда, следовавшего по маршруту Улан-Удэ — Москва, и опустился прямо на металлический штырь, который вонзился ему в стопу. К пострадавшему вызвали начальника поезда, которая якобы заверила, что сейчас к мужчине приедет бригада скорой.

Но, как рассказал потерпевший, медики так и не приехали, а ему самостоятельно пришлось на одной ноге преодолевать пути по пешеходному мосту до места, где его встретили на машине родственники и доставили в больницу.

По данным канала, в тот день на платформе велся ремонт и выход из некоторых вагонов состава был запрещен. По какой причине, проводник выпустил пассажира, нарушив запрет, неизвестно. Обстоятельства инцидента расследуют правоохранители.

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