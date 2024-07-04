В Совфеде поддержали идею отменить наказания за опоздание в жару

Россиян нужно перестать наказывать за опоздания во время жары и других неблагоприятных погодных условий, считает сенатор Вадим Деньгин. В беседе с 360.ru он поддержал соответствующий законопроект, подчеркнув, что для плохая погода – это серьезная угроза для здоровья многих людей.

Напомним, накануне в Госдуму внесли проект закона, который предполагает отмену дисциплинарного взыскания с работников за опоздание в связи с тяжелыми погодными условиями. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. По мнению Деньгина, это логичная инициатива – к примеру, во время урагана выход на улицу грозит серьезными травмами, а в жару обостряются проблемы с сердцем.

«Если инициативу ЛДПР закрепят на законодательном уровне, то у человека будет подтверждение того, что он опоздал по реальным обстоятельствам», — подчеркнул сенатор.

Руководители компаний должны относиться к такой проблеме серьезно, не заставляя сотрудников рисковать здоровьем, подчеркнул Деньгин. В то же время он призвал исключить злоупотребление такой нормой, чтобы люди не пропускали работу из-за обычного дождя.

В Москве и Подмосковье на этой неделе ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за рекордной жары. Температура воздуха днем достигает 33 градусов выше нуля.

Метеоролог ранее оценил вероятность урагана в Москве.