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В Госдуме заявили, что на Западе происходит изменение отношения к украинскому конфликту

Депутат Чепа заявил о растущем числе сторонников мирных переговоров РФ и Украины общество

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Virginia Mayo/AP

На Западе все чаще звучит риторика о возможности мирных переговоров России и Украины. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Любой конфликт всегда заканчивается переговорами», — заявил парламентарий.

Чепа отметил, что позиция России по теме переговоров не изменилась. Запад же понимает, что действия, связанные с санкционной войной, провалились. Депутат отметил, что дальнейшая эскалация приводит только ко все более серьезным проблемам.

По словам Чепы, голосов в пользу начала ведения переговоров Москвы и Киева становится все больше. Позиции Украины все больше слабеют, из-за чего потенциальные переговорные позиции страны также теряют силу.

Незадолго до этого в Генеральной Ассамблее ООН заявили, что план украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине может стать основой для переговорного процесса для стабилизации ситуации в стране.

Ранее посол США высказалась о возможных переговорах России и Украины.

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