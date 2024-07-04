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Врач дала советы, как избежать отравления на природе

Врач Сережина: элементарная гигиена поможет избежать отравления на природе

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чтобы избежать отравления на природе, важно соблюдать правила хранения и приготовления пищи. Об этом в разговоре с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Используйте только свежие продукты, тщательно мойте фрукты, овощи и руки перед приготовлением еды. Для питья используйте только кипяченую или бутилированную воду, чистите разделочные доски и ножи и используйте разные доски для мяса и овощей, готовьте салаты непосредственно перед употреблением», — посоветовала Сережина.

Она добавила, что до употребления продукты должны храниться в сумках-холодильниках. Также стоит взять с собой на пикник антибактериальные салфетки, воду для мытья рук и одноразовую посуду, порекомендовала врач.

До этого Сережина предупреждала, что в зной микроорганизмы размножаются гораздо быстрее, особенно в готовых блюдах, таких как салаты, мясные и сырные нарезки, десерты. По ее словам, для активного выделения энтеротоксина стафилококка достаточно всего 40 минут при температуре воздуха выше 20 градусов. При этом вкус, цвет и запах продукта могут не измениться, что делает его употребление особенно опасным.

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