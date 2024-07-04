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Российский рэпер, осужденный за убийство с особой жестокостью, вернулся с СВО

Рэпер из Старого Оскола Клименко ушел из колонии на СВО и вернулся с ранениями

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Евгений Биятов/РИА Новости

Рэпер из Белгородской области Богдан Клименко, который попал в колонию за убийство с особой жестокостью и ушел на фронт, вернулся домой с ранениями и желанием снова писать музыку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В 2023 году Клименко подписал контракт на участие в специальной военной операции (СВО) и воевал в составе штурмового отряда.

«Меня взорвало, полруки оторвало, глаз выбило. Ну и так по телу всякие осколки. Приехал, начал рэпом заниматься», — сообщил Богдан.

Участник СВО выбрал музыкальный псевдоним ANGELULITZ. Он уже записал трек и анонсировал выход клипа.

Клименко стал популярен в Старом Осколе в 2010-е годы, когда под ником Million a.k.a KLIM выпускал треки и клипы, размещая их в соцсети VK. В 2012 году прославился клип на песню его FTP, в котором девушка, одетая в форму полицейского, танцует рядом с автомобилем.

В 2019 году суд приговорил Клименко к девяти годам колонии за убийство человека с особой жестокостью. По данным следствия, молодой человек истязал своего друга, бил его током с помощью оголенного провода и прижигал его тело огнем, в результате чего пострадавший скончался.

Ранее суд признал бывшего Героя России Магасумова виновным в убийстве 18-летней девушки.

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