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Метеоролог оценил вероятность урагана в Москве

Метеоролог Тишковец: 5 июля погода в Москве ухудшится, но без жестких сценариев

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Синоптики предупреждают москвичей об урагане в пятницу. Погода в последний рабочий день в столице точно ухудшится, подтвердил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Однако на данный момент пока нет оснований утверждать, что на город обрушится ураган, заявил он в беседе с 360.ru.

«Пока таких жестких сценариев не предвидится. Будут хорошие ливни, будут грозы и все такое, но смерч, ураган пока не прогнозируется», — отметил Тишковец.

Более точные прогнозы появятся ближе к пятнице, добавил он.

Напомним, в прогностическом центре «Метео» сообщали, что завтра в Москве в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозами, а в период с 18:00 до полуночи ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 25-27 м/с. К выходным жителям столицы пообещали комфортную погоду без осадков.

Ранее россиянам назвали главные правила поведения во время урагана.

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