Стало известно, сколько военнообязанные украинцы платят за выезд за границу

Стоимость выезда военнообязанных граждан Украины за границу в настоящее время составляет от $20 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного жителя страны.

Источник отметил, что сейчас мужчинам очень сложно покинуть Украину.

«Ценник от $20 тыс. и нужны именно хорошие завязки в правоохранительных органах», — сказал он.

По словам жителя Украины, количество схем для выезда за границу продолжает расти. На сегодняшний день одним из самых популярных способов является фиктивный развод, после которого мужчины оставляют детей у себя и становятся отцами-одиночками. В соответствии с действующим в стране законодательством такие граждане не подлежат мобилизации.

Также источник рассказал, что многие военнообязанные жители присоединяются к волонтерским движениям. Благодаря этому у них появляется возможность пересечь границу, уточнил он.

В конце июня украинское издание «Телеграф» сообщило, что с 16 июля уклонистов начнут штрафовать и лишать водительских прав. Санкции будут накладываться по решению суда на тех граждан Украины, которые не обновили свои учетные данные в военных комиссариатах. При этом в случае неуплаты штрафа нарушителя будут объявлять в розыск и лишать имущества.

Ранее на Украине рассказали, что ведут переговоры о возвращении уклонистов из европейских стран.