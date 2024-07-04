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В Перми подросток спас младшую сестру, оставшись с ней вдвоем в горящей квартире

В Перми подросток спас свою младшую сестру из горящей квартиры на 14 этаже

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Shutterstock/icemos

В Перми школьник спас жизнь своей младшей сестры, оставшись с ней вдвоем в запертой горящей квартире. Об этом сообщили в МЧС Пермского края.

Пожар произошел сегодня утром на 14-м этаже дома на улице Моторостроителей. В момент возгорания в квартире находились только двое детей, покинуть помещение через входную дверь они не успели.

Однако 14-летний мальчик не растерялся, он спустил восьмилетнюю сестру через окно и передал ее соседу из квартиры этажом ниже. После этого юноша оставался на месте и был спасен сотрудниками МЧС. Затем пострадавших при пожаре брата и сестру госпитализировали.

Сейчас дознаватель и специалист пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.

Ранее в Татарстане школьник спас из огня пожилую соседку и вынес из горящего дома все ее документы.

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