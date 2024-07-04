Избиение подростка мужчиной в Московском метро попало на видео

На юге Москвы в столичной подземке между мужчиной и подростками произошел конфликт, который закончился для одного из несовершеннолетних обращением за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел на станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии. Как рассказали в ведомстве, 34-летний мужчина вступил в словесную перепалку с двумя подростками, после чего напал на одного из оппонентов с кулаками. На опубликованных прокуратурой кадрах агрессор нападает то на одного, то на другого несовершеннолетнего, нанося им удары по лицу. Что стало причиной конфликта, в ведомстве не уточнили.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшему 17-летнему юноше оказали помощь медики.

Ранее в Москве безбилетник, пытавшийся попасть в метро по чужой социальной карте, толкнул контролера.