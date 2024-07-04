В России решили принять новые рекомендации по воспитанию детей

Министерство просвещения РФ планирует принять новые рекомендации по воспитанию детей. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Название — «От 0 до 18»», — заявил министр.

Кравцов добавил, что в новых рекомендациях будут содержаться советы фактически на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка.

До этого в Госдуме выступили за возвращение в школах системы оценок за поведение. Поводом для такого решения стало желание воспитать школьников. Депутаты выразили мнение, что оценка за поведение «охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны.

24 июня схожее мнение выразил министр Кравцов. Глава Минпросвещения заявил, что министерство не против введения в школах оценки за поведение. Но при этом следует определиться с критериями ее выставления.

При этом более половины родителей поддерживают возвращение в школы оценок за поведение.

Ранее психологи рассказали, почему дети уходят из дома.