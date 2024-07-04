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В России решили принять новые рекомендации по воспитанию детей

Министр Кравцов: будут приняты новые рекомендации по воспитанию детей

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РИА «Новости»

Министерство просвещения РФ планирует принять новые рекомендации по воспитанию детей. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Название — «От 0 до 18»», — заявил министр.

Кравцов добавил, что в новых рекомендациях будут содержаться советы фактически на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка.

До этого в Госдуме выступили за возвращение в школах системы оценок за поведение. Поводом для такого решения стало желание воспитать школьников. Депутаты выразили мнение, что оценка за поведение «охладит тех, кто с детства считает, что ему все должны.

24 июня схожее мнение выразил министр Кравцов. Глава Минпросвещения заявил, что министерство не против введения в школах оценки за поведение. Но при этом следует определиться с критериями ее выставления.

При этом более половины родителей поддерживают возвращение в школы оценок за поведение.

Ранее психологи рассказали, почему дети уходят из дома.

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