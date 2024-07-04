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Россиянка, улетевшая в Таиланд в кредит, уже 9 дней живет в аэропорту Бангкока

Жительница Краснодара не может улететь из Таиланда и живет в аэропорту Бангкока

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Павел Львов/РИА «Новости»

Россиянка не может улететь из Таиланда из-за нехватки денег и занимается попрошайничеством в аэропорту Бангкока. Об этом сообщает Baza.

Несколько месяцев назад 40-летняя Юлия была уволена за прогулы из УВД по Краснодару, где работала дознавателем. После чего женщина решила отдохнуть за границей и с этой целью оформила несколько кредитов.

Все это время родные Юлии не знали, где она находится, но в конце концов выяснили, что с 26 июня женщина живет в аэропорту Бангкока. Ее загранпаспорт оказался просрочен, а денег на обратный билет не нашлось.

Теперь россиянка собирает деньги, чтобы покинуть страну со «свидетельством на возвращение», срок действия которого тоже скоро заканчивается. Если она не успеет вовремя улететь, ее могут поместить в местный депортационный центр.

Мать Юлии заявила журналистам, что не собирается ей помогать. По словам женщины, из-за кредитов, взятых дочерью, ее донимают звонками коллекторы.

До этого в миграционную тайскую тюрьму попал герой мема про «борщик с капусткой, но не красный».

Ранее власти Таиланда заявили, что в стране недовольны экономными туристами.

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