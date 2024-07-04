Француз, обвиняемый в сборе данных о военной деятельности РФ, признался в любви к России

Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемый в сборе информации о Вооруженных силах РФ, на суде признался в любви к России. Об этом пишет РИА Новости.

«Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией», — сказал он в ходе выступления по видеосвязи на суде, который рассматривал его апелляцию по поводу ареста.

Француз отметил, что никогда не действовал против интересов России.

Однако его доводы не убедили Мосгорсуд, который отказался отпускать обвиняемого из следственного изолятора.

3 июля в ФСБ заявили, что деятельность швейцарской НКО «Centre for Humanitarian Dialogue», сотрудником которой является французский гражданин, не соответствует ее официальным гуманитарным целям. Отмечается, что в ходе своих визитов в Москву Винатье собирал данные военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России.

7 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Винатье до 5 августа.

Ранее Макрон прокомментировал обвинения против Винатье.