ВСУ атаковали Белгородскую область двумя беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя беспилотниками три автомобиля в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, два инцидента произошли на участке дороги между городом Борисовка и селом Байцуры.

Беспилотник сбросил взрывное устройство на две машины, в результате чего пострадали четыре человека. У мужчины и женщины врачи диагностировали баротравмы, у другого мужчины — ожоги, контузию и баротравму, у 12-летней девочки — контузию.

Вскоре на этом же участке трассы еще один украинский дрон попытался атаковать грузовик, однако водитель увидел беспилотник и затормозил, в результате чего дрон упал на дорогу и взорвался. Кабина грузовика получила повреждения, при этом сам мужчина не пострадал.

3 июня здание станции техобслуживания (СТО) в Белгороде загорелось после атаки ВСУ, сообщал Гладков. По его словам, пожарных на место происшествия вызвали сотрудники предприятия, которые оперативно вывели людей из здания, в котором загорелись шины. Помимо СТО, в среду в результате атаки ВСУ оказались повреждены крыши и фасад трех частных домов, а также 27 автомобилей.

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