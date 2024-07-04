В РФ заявили, что число женщин репродуктивного возраста будет снижаться

Снижение числа женщин репродуктивного возраста в России будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья», проходящей на площадке выставки «Россия», передает ТАСС.

По ее словам, вырабатывая новые подходы национального проекта,, необходимо учитывать этот вызов.

До этого вице-премьер РФпризывала правительство России выработать адекватные меры для поддержки семей, так как сегодня женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте.

Депутат Госдумы Яна Лантратова полагает, что помочь в повышении рождаемости может бесплатное дошкольное образование.

В мае президент России Владимир Путин своим указом поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036 году.

Ранее депутат Бийсултан Хамзаев призвал запретить в России движение чайлдфри.