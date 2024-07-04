В Рособрнадзоре получили более полусотни обращений об отмене ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в этом году получила всего 58 обращений с просьбой отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом свидетельствует презентация главы ведомства Анзора Музаева, передает ТАСС.

Комитет Государственной думы РФ по просвещению 4 июля провел расширенное заседание. На встрече руководитель федеральной службы представил презентацию, посвященную проведению выпускных экзаменов в школах.

«В 2024 году в Рособрнадзор поступило 58 обращений [от граждан] об отмене ЕГЭ, в том числе направленные в ходе проведения специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», — рассказал Музаев.

При этом он подчеркнул, что всего в этом году школы окончили более 600 тысяч выпускников.

2 июля первый заместитель главы парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что ГД РФ планирует осенью рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Первое чтение запланировано на октябрь.

Авторы документа предлагают заменить экзамен на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 января 2025 года.

Ранее в Высшей школе экономики (ВШЭ) оценили идею отменить ЕГЭ.