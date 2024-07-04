Эксперты рассказали, какие продукты охлаждают организм в жару

Для поддержания здоровья в жаркую погоду необходимо пить достаточное количество воды и получать все необходимые организму микроэлементы. В рацион можно включить продукты, которые помогают охладить организм, к примеру орехи и семена, а также острую пищу, выяснила Общественная Служба Новостей.

Специалисты в жаркую погоду советуют пить теплый зеленый чай – в нем много полезных антиоксидантов, также он хорошо восстанавливает водный баланс. Холодными и ледяными напитками в жару лучше не злоупотреблять, так как они приносят облегчение лишь на короткое время, а теплый зеленый чай – на длительное.

Полезно также есть орехи и семена, содержащие здоровые жиры и минералы, которые помогают функционировать организму. Также эксперты советуют чаще есть цельнозерновые продукты – они достаточно легкие и их легко употреблять в жару, но при этом они очень хорошо заряжают энергией.

На Ближнем Востоке, в Индии и Африке, где жаркая и засушливая погода, популярны острые и пряные блюда. Как выяснили специалисты, они полезны при высокой температуре окружающей среды, так как препятствуют размножению бактерий в продуктах. Также они провоцируют потоотделение, за счет которого организм охлаждается естественным путем. Эксперты советуют есть острую пищу на ужин – она поможет организму ночью сохранить прохладу.

Напомним, врачи советуют во время жары выпивать в среднем 1,5-2 литра воды в день. Из еды они рекомендуют выбирать легкие продукты, овощи, фрукты, кисломолочку. Из мяса лучше отдать предпочтение нежирным сортам – курице, индейке, кролику, а также белой рыбе.

Ранее специалисты назвали температуру, при которой повышаются риски сердечно-сосудистых осложнений.