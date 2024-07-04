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Защита генерала Попова попросила завести дело о госизмене на ряд лиц

Защита генерала Попова просит суд возбудить дело о госизмене на нескольких лиц

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сторона защиты генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о крупном мошенничестве, попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.

Отмечается, что поводом для этого стало уголовное дело, заведенное в отношении Попова на Украине. Адвокат уточнил, что в открытом доступе оказались секретные документы.

235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 17 мая.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. В СИЗО Попов останется как минимум до 16 июля.

Иван Попов был отстранен от должности в июле 2023 года, как он сам утверждал, после того, как он «откровенно, предельно жестко» обозначил проблемы российской армии на Украине: отсутствие контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, увечья сослуживцев от артиллерии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве задержали попавшего под санкции США полковника.

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