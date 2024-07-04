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Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается ураган, который утихнет к выходным

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сегодня в Москве ближе к вечеру ожидаются дожди и грозы, в пятницу – ливни и сильный шквалистый ветер, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. К выходным «стихия уймется», и погода в столице станет комфортной, пообещал он в беседе с RT.

Завтра в Москве в течение дня пройдут кратковременные дожди с грозами. А в период с 18:00 до полуночи ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 25-27 м/с.

«Это близко к тому, чтобы назвать подобные порывы ветра ураганными», — подчеркнул Шувалов.

К выходным, по словам синоптика, станет спокойнее, ветер утихнет, а температура воздуха снизится на 7-8 градусов. Днем ожидается от 24 до 25 градусов выше нуля.

«Хорошая и весьма комфортная, после волны тепла, температура на субботу и воскресенье», — заключил метеоролог.

Напомним, другие синоптики также предупреждали москвичей об опасной погоде в пятницу. С утра будет жара в 33 градуса, а ближе к вечеру начнутся ливень, град, гроза и шквалистый ветер порывами до 20-25 метров в секунду. Самая высокая опасность будет в пятницу с 15:00 до 01:00.

Ученые ранее зафиксировали мощнейший шторм в истории наблюдений.

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