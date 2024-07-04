Силовики задержали трех мужчин, планировавших устроить взрывы в Дагестане

После терактов в Дагестане 23 июня задержали трех мужчин, планировавших устроить взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Отмечается, что в рамках расследования дела о терактах в Дербенте и Махачкале силовики задержали 29-летнего жителя Махачкалы и двух мужчин из Сергокалы 34 и 44 лет. По версии следствия, все они вступили в организованную преступную группу для совершения взрывов и поджогов в Дагестане.

У жителя Махачкалы при обысках нашли сотни патронов, гранату, травматы, винтовку, охотничье ружье, магазины к оружию, глушители и оптический прицел. Также был найден лист бумаги с присягой на повиновение и послушание амиру Усману и документ федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом на его имя.

У 44-летнего жителя Сергокалы обнаружили гранату и несколько десятков патронов, а также два самодельных взрывных устройства, начиненных селитрой и поражающими элементами.

У второго жителя села нашли более 30 патронов, пистолет и гранату. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги, а также пост ДПС. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.