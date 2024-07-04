Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики задержали трех мужчин, планировавших устроить взрывы в Дагестане

«Сапа Кавказ»: в Дагестане задержали трех мужчин, планировавших устроить взрывы

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

После терактов в Дагестане 23 июня задержали трех мужчин, планировавших устроить взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Отмечается, что в рамках расследования дела о терактах в Дербенте и Махачкале силовики задержали 29-летнего жителя Махачкалы и двух мужчин из Сергокалы 34 и 44 лет. По версии следствия, все они вступили в организованную преступную группу для совершения взрывов и поджогов в Дагестане.

У жителя Махачкалы при обысках нашли сотни патронов, гранату, травматы, винтовку, охотничье ружье, магазины к оружию, глушители и оптический прицел. Также был найден лист бумаги с присягой на повиновение и послушание амиру Усману и документ федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом на его имя.

У 44-летнего жителя Сергокалы обнаружили гранату и несколько десятков патронов, а также два самодельных взрывных устройства, начиненных селитрой и поражающими элементами.

У второго жителя села нашли более 30 патронов, пистолет и гранату. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги, а также пост ДПС. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами