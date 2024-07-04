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В Петербурге ребенок неудачно упал с качели и сломал позвоночник в нескольких местах

Shot: в Петербурге в детском саду девочка сломала позвоночник

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Depositphotos

В Петербурге день в детском саду закончился для ребенка травмой позвоночника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, шестилетняя девочка качалась на качели-балансире со знакомым. В какой-то момент мальчик встал, и девочка упала на землю.

Сначала родители думали, что ребенок получил только ушибы, и не обращались к врачу, но спустя два дня медики диагностировали у пострадавшей переломы грудного отдела позвоночника.

«Девочка больше чем на полгода прикована к постели, ей предстоит серьезная и длительная реабилитация», – сообщается в публикации.

Как полагает мать, воспитательница виновата в недосмотре. Родительница также заявила, что в детском саду ее отговаривали от обращения в больницу.

Заведующая заведения сообщила, что женщине рекомендовали сделать снимки в первый день. Вину педагога она признала, но отправила ее в отпуск.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они проводят проверку.

Ранее жителю Петербурга оторвало палец, когда он качал дочь на качелях.

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