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В Госдуме призвали ввести новые налоговые льготы для многодетных семей

Депутат Лантратова призвала ввести для многодетных семей новые налоговые льготы

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Shutterstock

Для российских многодетных семей следует увеличить площадь участка, необлагаемого налогом, на 200 квадратных метров, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее предложение она направила главе Минфина Антону Силуанову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Лантратова напомнила, что многодетные семьи имеют право при оплате земельного налога снизить его на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка. При этом наличие большого участка для семей с детьми – это важный фактор благополучия, который дает возможность организовать семейный отдых на природе, подчеркнула депутат. Она призвала ввести правило, по которому площадь необлагаемого налогами участка будет увеличиваться на 200 квадратных метров за четвертого и каждого последующего ребенка.

Таким образом, согласно инициативе, площадь необлагаемого налогами участка для семей с тремя детьми составит 600, квадратных метров, с четырьмя – 800 и так далее. Эта мера, по мнению Лантратовой, повысит уровень жизни семей с детьми, особенно тех, кто живет в сельской местности.

Напомним, в России на днях вступил в силу закон, освобождающий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Отмечается, что это решение затрагивает тех, кто нуждается в социальной поддержке, и снижает финансовую нагрузку на эти категории граждан.

Ранее Лантратова призвала отменить плату за детсады для многодетных семей.

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