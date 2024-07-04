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Россиянина задержали за случайное фото военкомата во время похода в магазин

Baza: в Москве мужчина случайно сделал фото военкомата и был задержан

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Россиянина задержали после того, как он сделал фото военкомата в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Перово. Мужчина приехал в гости к своей возлюбленной, но в какой-то момент у него закончились сигареты. Подруга быстро объяснила ему, как дойти до магазина, после чего он вышел на улицу.

В этом районе раньше россиянин не был, поэтому обратился к возлюбленной. Мужчина фотографировал окружающие здания, чтобы подруга поняла, где он находится, и помогла сориентироваться.

На фотографирующего местность россиянина обратили внимание и задержали.

«Во время опроса парень утверждал, что он знать не знал, что рядом с ним находится военкомат», – сообщается в публикации.

Задержанный продемонстрировал переписки с девушкой, после чего его отпустили.

До этого в Петербурге мужчина получил срок за поджог военкомата. По версии следствия, с россиянином связался неизвестный и предложил поджечь здание за вознаграждение. Около военкомата мужчина все свои действия снимал на телефон. Его задержали, деньги за поджог он не получил.

Ранее жители Кузбасса залезли на здание военкомата и подрались с полицией.

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