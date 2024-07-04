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Участник СВО избил женщину в Забайкальском крае

Мужчина в футболке ЧВК «Вагнер» избил женщину кулаками в Забайкальском крае

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Shutterstock

Мужчина в футболке частной военной компании «Вагнер» набросился на 30-летнюю женщину в читинском поселке Восточный и жестоко избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал Chita.Ru.

Инцидент произошел утром 21 июня.

Отмечается, что в отделении полиции злоумышленника доставили только спустя 13 дней, хотя личность установили еще 26 июня.

По данным канала, местная жительница шла по улице и заметила пьяного мужчину, который странно себя вел и набрасывался на проезжающие автомобили. Он подошел к ней и начал что-то кричать. Женщина попросила мужчину не подходить к ней, но он схватил ее за волосы и стал бить кулаками по голове и лицу. При этом злоумышленник заявлял, что он из «Вагнера», показывал пальцем на символ на футболке.

Пытаясь спастись, женщина села в проезжающую машину. По словам пострадавшей, полиция обнаружила нападавшего в том же Восточном. В отделе ей рассказали, что он ранее был судим, а из колонии отправился с ЧВК «Вагнер» в зону проведения специальной военной операции.

Суд в отношении вагнеровца назначен на 11 июля. По какой статье его будут судить, пока не известно.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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