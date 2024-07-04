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В Кузбассе два человека, включая пьяного водителя, пострадали в ДТП с автобусом

В Кузбассе опрокинулся автобус с 30 пассажирами

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МВД РФ по Кемеровской области

В Кузбассе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспорт съехал с дороги, после чего опрокинулся.

В результате из 30 пассажиров травмы получил только один. Помощь медиков понадобилась 15-летней девушке, помимо школьницы пострадал мужчина за рулем. О характере травм не сообщается.

«Проведенное освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», – поделились в ведомстве.

Правоохранители привлекут мужчину к ответственности. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Турции автобус с туристами из России попал в ДТП. В результате пострадали более 20 человек, все они получили травмы различной степени тяжести. Известно, что автобус должен был доставить путешественников в аэропорт, но врезался в бетонный столб.

Ранее в Казани кондуктор приставал к школьнице в автобусе.

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