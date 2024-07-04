В Удмуртии маленький ребенок нашел зажигалку и сжег часть квартиры

Ребенок из Удмуртии сжег квартиру, пока за ним не присматривали. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Глазове. Отец двойняшек оставил четырехлетних детей со своей знакомой, так как ему нужно было уехать на работу. В какой-то момент россиянка легла спать. Тем временем ребенок нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске.

Во время пожара никто не пострадал. Жильцы оперативно узнали о произошедшем и эвакуировались на улицу, троих сотрудники МЧС спасли.

«Пожар потушен специалистами МЧС России на 14 квадратных метрах», – поделились в ведомстве.

В ведомстве напомнили о том, что зажигалки и спички необходимо держать в недоступном для детей месте.

До этого в Ростовской области ребенок получил ожоги на пикнике. Мальчик играл рядом с мангалом и в какой-то момент опрокинул жидкость для розжига. Огонь нанес ребенку травмы и перекинулся на траву, затем – на гараж.

Ранее пенсионер поджег «Газель» соседа из-за парковочного места.