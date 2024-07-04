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В Москве арестовали имущество задержанного француза

Суд Москвы арестовал имущество Винатье, обвиняемого в нарушении правил иноагента

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Maxim Shemetov/Reuters

Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), задержанного по подозрению в сборе информации о военной деятельности России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В электронной базе суда говорится, что арест был наложен на имущество по уголовному делу, возбужденному по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. При этом имени и фамилии обвиняемого не приводится.

О задержании гражданина Франции Следственный комитет РФ сообщал 6 июня. По версии следствия, он несколько лет вел сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности страны. В СК также заявляли, что он имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов».

7 июня Винатье предъявили обвинение в сборе данных.

В июле ФСБ заявила, что деятельность швейцарской НКО «Centre for Humanitarian Dialogue», сотрудником которой является французский гражданин, не соответствует ее официальным гуманитарным целям.

Ранее Макрон прокомментировал обвинения против Винатье.

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