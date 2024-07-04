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Исследование разрешило спор собачников и кошатников

В России оказалось в два раза больше владельцев кошек, чем хозяев собак

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Depositphotos

Исследование, проведенное «Яндекс 360», выявило, что количество владельцев кошек в России превышает число обладателей собак более чем в два раза. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным опроса, у каждого четвертого россиянина (23%) есть кошка, в то время как лишь 14% опрошенных решили завести собаку. В Москве особенно много любителей кошек: почти половина жителей столицы (45%) имеют этих пушистых питомцев.

С другой стороны, Екатеринбург выделяется количеством собачников: каждый десятый житель города является обладателем собаки.

Отмечается, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других устраивают фотосессии для своих питомцев и сохраняют их фотографии на протяжении многих лет в облачных сервисах. Опрос также показал, что молодое поколение ценит фотографии своих домашних любимцев особенно сильно: 43% из них удаляют только неудачные снимки, сохраняя все остальные на долгие годы.

В ходе онлайн-опроса, в котором приняли участие 1 272 человека в возрасте от 18 до 55+ лет из 16 городов России, были выявлены указанные тенденции и предпочтения по содержанию домашних животных.

До этого сообщалось, что брать питомца с собой на работу мечтает каждый четвертый владелец собаки.

Ранее ученые выяснили, почему женщины не любят кошатников.

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