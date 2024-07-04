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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 5,4

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В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр землетрясения находился у восточного побережья граничащей с Токио префектуры Тиба. Очаг располагался на глубине 50 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не имеется. В первые минуты после землетрясения была объявлена угроза цунами, но затем ее отменили.

До этого сообщалось, что в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения располагался в 461 км к северо-востоку от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 километров. Разрушений подземные толчки не вызвали.

3 июля землетрясение магнитудой 5 произошло в Чили. Эпицентр землетрясения располагался в 70 километрах к юго-востоку от города Калама с населением около 143 тыс. человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу.

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