Угнавший Т-64 украинский танкист получил российский паспорт

Угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев получил паспорт РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России «Октябрьский» капитана полиции Татьяны Коваленко, Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина России и в соответствии с законом стал полноправным гражданином Российской Федерации.

Лихачев сдался российским войскам под Донецком в конце мая, прибыв на угнанном у ВСУ танке Т-64. Он родом из Краснодона Луганской народной республики.

Угнанный танк Т-64 передали на вооружение интернациональной бригаде «Пятнашка».

После перехода на российскую сторону Лихачев подал документы на получение гражданства РФ.

До этого танкист призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против властей Украины и покончить с геноцидом.

Ранее бойцы ВСУ атаковали сослуживца за попытку сдаться в плен.