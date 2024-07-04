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В России вырос спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли

Спрос на работников нефтегазовой отрасли в РФ вырос на треть

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Shutterstock

По данным аналитиков «Авито Работа» стало известно, что спрос российских работодателей на сотрудников нефтегазовой отрасли в первом полугодии по сравнению с прошлым годом вырос на треть. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы исследования утверждают, что за первые шесть месяцев 2024 года спрос на сотрудников вырос на 33%. Средние предлагаемые зарплаты по стране сотрудникам нефтегазовой отрасли увеличились на 15% (53 963 рубля).

Чаще всего работодатели ищут сотрудников на позицию крановщика. На них спрос вырос более чем в три раза (+204%) по сравнению с прошлым годом.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами отрасли стали бурильщики. Их средняя предлагаемая зарплата составляет 134 819 рублей в месяц (+39%).

До этого стало известно, что в июле 2024 года российские работодатели опубликовали более 190 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 500 тыс. руб.

В список вакансий с зарплатой от 500 тыс. руб. на руки вошли директор по продажам, главный бухгалтер, коммерческий директор, директор конструкторского бюро, замруководителя пивоваренного завода и горный мастер.

Ранее сообщалось, что россияне почувствовали рост зарплат.

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