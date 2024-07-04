В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическое событие было зарегистрировано в 11:20 по местному времени (02:20 мск) к югу от островной дуги Кермадек. Эпицентр землетрясения располагался в 461 км к северо-востоку от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек на глубине 10 км. Разрушений подземные толчки не вызвали. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

До этого землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в Чили. Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 70 километров к юго-востоку от города Калама с населением около 143 тыс. человек. Город расположен в глубине северной части страны, поэтому землетрясение не создало риска формирования цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу.