В Гидрометцентре России рассказали о повышении температуры на Земле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что главная причина потепления климата — это деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу, а не природные явления, как, например, Эль-Ниньо, поэтому температура на планете будет повышаться до конца века при любых сценариях. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если углекислый газ перестал бы поступать в атмосферу завтра, то накопленная от человеческой деятельности часть парниковых газов уменьшится вдвое только через 30 лет.

До этого Вильфанд заявил, что аномальное явление Эль-Ниньо прекращается, но его последствия продолжают нагревать Землю, и предстоящий июль может быть одним из самых жарких в истории.

Накануне британские ученые из Университета Лидса (UL) выяснили, что в 2023 году антропогенное (вызванное человечеством) глобальное потепление достигло рекордных темпов.

Согласно докладу, оставшийся углеродный баланс составляет всего около 200 млрд тонн, что соответствует нынешним выбросам примерно за пять лет.

Ранее ученые выяснили, что рекордно высокие температуры держатся на Земле уже 11 месяцев подряд.