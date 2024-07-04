Названы сроки окончания и возвращения жары в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве закончится 5 июля, но вернется уже через несколько дней, 8 июля. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, жара должна закончиться во второй половине дня в пятницу, когда в город придут западные воздушные массы, а температура понизится на 10°C.

В субботу, 6 июля, в Москве прогнозируется +22…+24°C, а 7 июля температурный фон вновь повыситься до +25…+30°C. Ночью ожидается около +15…+18°C, добавил синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу, 5 июля, а также в ночь на субботу, 6 июля, в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков.

По словам синоптика, утром в Москве тучи рассеются и температура составит +14...16°C. Днем в тени будет до +24...26°C. При этом на следующей неделе, по словам Тишковца, в столицу вернутся жаркие ясные дни, но без рекордов по температуре.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичей ждет увеличение температуры в четверг, 4 июля, и резкое изменение температуры в пятницу, 5 июля, когда в Москву придут сильные ветра.

Ранее в Москве сильный ветер повалил деревья.