В ряде регионов Украины звучит воздушная тревога

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения, администрируемый минцифры Украины.

При этом в Днепропетровской и Ровненской областях, а также на территории контролируемой Киевом части ДНР и Запорожской области объявлена угроза ракетного удара. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях введен режим угрозы атаки БПЛА. Также воздушная тревога звучит в Харьковской области.

До этого воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.