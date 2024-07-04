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Красноярского бизнесмена задержали по подозрению в торговле контрафактными сигаретами

В Красноярском крае бизнесмена уличили в торговле контрафактными сигаретами

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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае полицейские задержали 47-летнего бизнесмена, подозреваемого в торговле контрафактными сигаретами. Об этом сообщает «МВД медиа».

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в закрытом городе Зеленогорске. Сотрудники правоохранительных органов во время оперативно-разыскных мероприятий в двух магазинах, принадлежащих местному бизнесмену, обнаружили контрафактные сигареты. Полицейские изъяли более восьми тысяч пачек табачной продукции на сумму более 1,2 млн рублей.

По версии правоохранителей, предприниматель закупал немаркированные сигареты в Красноярске и на личном автомобиле привозил в закрытый город. Затем он продавал их в своих торговых точках за наличные по сниженной стоимости. В данный момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее двоих мигрантов и троих россиян собрались судить за 18 тысяч литров контрафактного алкоголя.

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