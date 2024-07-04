Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве сильный ветер повалил деревья

В отдельных районах Москвы из-за сильных порывов ветра начали падать деревья

close
100%
Сергей Булкин

В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что в некоторых районах столицы идет сильный дождь и гроза. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что в городе фиксируются сильные порывы ветра, а также случаи падения деревьев.

Горожан и гостей Москвы призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно — не следует укрываться от осадков под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу, 5 июля, а также в ночь на субботу, 6 июля, в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков.

По словам синоптика, утром в Москве тучи рассеются и температура составит +14...16°C. Днем в тени будет до +24...26°C. При этом на следующей неделе, по словам Тишковца, в столицу вернутся жаркие ясные дни, но без рекордов по температуре.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичей ждет увеличение температуры в четверг, 4 июля, и резкое изменение температуры в пятницу, 5 июля, когда в Москву придут сильные ветра.

Ранее на видео попал Дед Мороз, который прошелся по трассе в 33-градусную жару в Кирове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами