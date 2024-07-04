В Москве сильный ветер повалил деревья

В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что в некоторых районах столицы идет сильный дождь и гроза. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что в городе фиксируются сильные порывы ветра, а также случаи падения деревьев.

Горожан и гостей Москвы призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно — не следует укрываться от осадков под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу, 5 июля, а также в ночь на субботу, 6 июля, в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков.

По словам синоптика, утром в Москве тучи рассеются и температура составит +14...16°C. Днем в тени будет до +24...26°C. При этом на следующей неделе, по словам Тишковца, в столицу вернутся жаркие ясные дни, но без рекордов по температуре.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичей ждет увеличение температуры в четверг, 4 июля, и резкое изменение температуры в пятницу, 5 июля, когда в Москву придут сильные ветра.

Ранее на видео попал Дед Мороз, который прошелся по трассе в 33-градусную жару в Кирове.