В Свердловской области потушили пожар на складе ГСМ

Пожар, который произошел на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовском Свердловской области, успешно потушен. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России агентству ТАСС.

В пресс-релизе МЧС заявили: «Пожар полностью ликвидирован, в настоящее время устанавливается причина возгорания».

Возгорание началось на складе с горюче-смазочными материалами в Березовском городском округе Свердловской области на площади 2 тысяч квадратных метров. Для тушения пожара привлекалась авиация МЧС России, вертолет сбросил на очаг возгорания 25 тонн воды.

2 июля в городе Стерлитамак, который находится в Республике Башкортостан, 90-летняя женщина решила сжечь мусор в пластиковом ведре на балконе и устроила пожар. Из-за действий пенсионерки в жилом доме загорелись балконы на четвертом и пятом этажах.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли пятерых человек, включая одного ребенка.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в фитнес-центре.