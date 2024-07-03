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В США отложили вынесение приговора россиянину Виннику

В США суд до 2025 года отложил вынесение приговора россиянину Виннику

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Global Look Press

Суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику по делу об отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката Аркадия Буха.

«Вынесение приговора было перенесено на 2025 год, пока мы не получили точной даты от суда», — сказал он.

По словам защитника, это было сделано из-за «достаточно сложного процесса сбора документов».

Судебное заседание по делу россиянина первоначально было назначено на 12 июля.

В начале мая сообщалось, что Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой Соединенных Штатов.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Ранее сообщалось, что Винник может стать кандидатом на новый обмен заключенными между США и РФ.

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