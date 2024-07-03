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Щенок сгрыз хозяину палец на ноге и спас его от ампутации

В Великобритании мужчина избежал ампутации благодаря сгрызенному щенком пальцу

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В Великобритании щенок погрыз хозяину палец и тем самым спас его от ампутации ноги. Об этом сообщает Unilad.

По информации издания, мужчина завел щенка французского бульдога и назвал его Харли. Когда у питомца стали резаться зубы, он грыз игрушки и мебель, однако в какой-то момент пес вцепился в палец ноги своего хозяина, когда тот спал.

Однако мужчина даже не почувствовал, что Харли грызет его палец. Он проснулся, лишь когда услышал крики супруги, которая увидела происходящее. После этого они направились в больницу, где пострадавшему оказали необходимую помощь.

Медиков смутило, что мужчина не почувствовал, как щенок грызет ему палец. Они провели компьютерную томографию его нижних конечностей и выяснили, что две артерии были полностью заблокированы тромбами — пациенту грозила ампутация ног. Теперь врачи окажут ему своевременную помощь. Неизвестно, получится ли сохранить британцу палец, но хозяин Харли сохраняет оптимизм и испытывает благодарность к щенку за необычное спасение.

Ранее собака пробежала 7 км и привела помощь хозяину, попавшему в аварию.

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