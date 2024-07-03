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В России выступили за повсеместный запрет никаба

На Кавказе заявили, что ношение никаба вредит мусульманам России

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Global Look Press

Ношение скрывающего лицо традиционного головного убора — никаба — должно быть запрещено на всей территории России. Такое мнение высказал Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).

Там пояснили, что запрещать носить хиджаб в России нельзя. Запрет на ношение никаба в свою очередь объяснили необходимостью сохранить согласие в российском обществе.

До этого исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев заявил, что все муфтияты Северного Кавказа и ряда прилегающих территорий (Краснодарского края, Калмыкии, Адыгеи) резко высказались против никабов и паранджей в специальном заявлении.

3 июля заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов подтвердил предстоящий локальный и временный запрет на ношение никаба, обусловленный соображениями безопасности.

В конце мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба на территории страны. Он отметил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами регионов.

Ранее сети появились посты в поддержку предложения о запрете ношения никаба в России.

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