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ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали села Безымено и Головчино в Белгородской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали два села в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в районе села Головчино атаке дрона подвергся работающий в поле «КамАЗ». В результате ранения получил водитель. Он с закрытым переломом костей таза и гематомой был доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода.

«Состояние тяжелое, медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал чиновник.

Он заявил, что в результате еще одной атаки беспилотного летательного аппарата в частном домовладении выбиты окна, посечен забор, также осколками посекло два легковых автомобиля.

Губернатор также сообщил, что два дрона сбросили боеприпасы в селе Безымено. В результате атаки произошло возгорание трех единиц спецтехники на территории сельхозпредприятия.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ.

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