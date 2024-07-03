Более 38 млн деревьев высадили в 2024 году в память о защитниках Отечества

В пятом сезоне акции в России и за границей было высажено более 38 млн деревьев. По словам замминистра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко, достичь этого результата получилось в основном благодаря активности российских регионов и волонтеров в рамках нацпроекта «Экология».

По словам Аноприенко, в 2024 году целевые показатели акции оказались перевыполнены на 42%.

«Основные объемы пришлись, безусловно, на регионы России, которые обеспечили высадку деревьев, согласно планам озеленения в период весенней лесовосстановительной кампании. Согласно данным статистики, за рубежом в ходе проекта было высажено всего около 10 тысяч памятных деревьев», — подчеркнул чиновник.

За 5 лет участники проекта смогли высадить по всему миру более 130 млн деревьев. По словам председателя Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольги Занко, при взаимодействии с министерством иностранных дел России и Россотрудничеством в этом году к проекту присоединились новые страны.

Так, 22 июня высадка деревьев состоялась в Индии.

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