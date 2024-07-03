При ударе ВСУ по Кременной в ЛНР пострадали двое медиков

Две медсестры Кременской центральной районной многопрофильной больницы (ЦГМБ) в Луганской народной республике (ЛНР) получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории медучреждения. Об этом сообщила глава Минздрава республики Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны укрнацистов пострадали два медработника Кременской ЦГМБ и один мирный житель», — написала она.

Все трое пострадавших получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение КЦРМБ. По словам Пащенко, там им была оказана первая медицинская помощь, а также проведен ряд оперативных вмешательств.

Глава Минздрава ЛНР добавила, что желает коллегам скорейшего выздоровления и держит ситуацию под личным контролем.

Незадолго до этого в результате атаки украинского беспилотника на подстанцию «Радуга» Запорожской атомной электростанции пострадали восемь человек. Одному из них потребовалась госпитализация. Остальные семь получили помощь амбулаторно.

Ранее ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородского района.