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Мошенник пообещал девушке удалить из сети интимные фото и украл у нее 3,8 млн рублей

В Москве задержали мужчину, который обманом выманил у девушки 3,8 млн рублей

В Москве полицейские задержали мужчину, который выманил у местной жительницы 3,8 млн рублей под предлогом удаления ее интимных фото из сети. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 25-летняя жительница столицы. Девушка сообщила, что с ней связался неизвестный и убедил ее в том, что на сайте с ограниченным доступом опубликованы ее фото интимного характера.

Злоумышленник предложил девушке удалить компрометирующие ее снимки, потерпевшая перевела ему на указанный счет 3,8 млн рублей. Правоохранителем удалось установить личность вымогателя и задержать его.

По версии полиции, аферист заранее знал, что никаких операций на сайте произвести не сможет. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Чувашии подросток вымогал у ребенка интимные фото и публиковал их в сети.

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