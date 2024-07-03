Мошенник пообещал девушке удалить из сети интимные фото и украл у нее 3,8 млн рублей

В Москве полицейские задержали мужчину, который выманил у местной жительницы 3,8 млн рублей под предлогом удаления ее интимных фото из сети. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 25-летняя жительница столицы. Девушка сообщила, что с ней связался неизвестный и убедил ее в том, что на сайте с ограниченным доступом опубликованы ее фото интимного характера.

Злоумышленник предложил девушке удалить компрометирующие ее снимки, потерпевшая перевела ему на указанный счет 3,8 млн рублей. Правоохранителем удалось установить личность вымогателя и задержать его.

По версии полиции, аферист заранее знал, что никаких операций на сайте произвести не сможет. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Чувашии подросток вымогал у ребенка интимные фото и публиковал их в сети.