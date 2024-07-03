При атаке дрона ВСУ на Запорожскую АЭС пострадали восемь человек

После атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подстанцию «Радуга» Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) госпитализирован один сотрудник, еще семь получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«В результате атаки БПЛА подстанции «Радуга» в городе Энергодаре, бригада Медико-санитарной части №145 ФМБА России оперативно выдвинулась на место происшествия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

В ФМБА добавили, что в результате инцидента пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС. Одному из них потребовалась госпитализация. Остальные семь получили помощь амбулаторно.

В организации также отметили, что временное отключение энергоснабжения на деятельность учреждений ФМБА России не повлияло. В помещениях использовались резервные источники питания.

Удар по подстанции произошел днем 3 июля. «Радуга» была атакована тремя украинскими беспилотниками. В результате пострадали восемь человек. Также была нарушена штатная схема энергоснабжения города и функционирование ряда объектов станции.

Ранее в ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар.