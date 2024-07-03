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При атаке дрона ВСУ на Запорожскую АЭС пострадали восемь человек

ФМБА: один человек госпитализирован после атаки украинского дрона на ЗАЭС

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

После атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подстанцию «Радуга» Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) госпитализирован один сотрудник, еще семь получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«В результате атаки БПЛА подстанции «Радуга» в городе Энергодаре, бригада Медико-санитарной части №145 ФМБА России оперативно выдвинулась на место происшествия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

В ФМБА добавили, что в результате инцидента пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС. Одному из них потребовалась госпитализация. Остальные семь получили помощь амбулаторно.

В организации также отметили, что временное отключение энергоснабжения на деятельность учреждений ФМБА России не повлияло. В помещениях использовались резервные источники питания.

Удар по подстанции произошел днем 3 июля. «Радуга» была атакована тремя украинскими беспилотниками. В результате пострадали восемь человек. Также была нарушена штатная схема энергоснабжения города и функционирование ряда объектов станции.

Ранее в ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ на Энергодар.

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